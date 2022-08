Ultim’ora, Raspadori si avvicina al Napoli: indizio dal Sassuolo! (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andrea Pinamonti sarà presto un calciatore del Sassuolo. L’incontro tra Carnevali e Marotta ha portato alla fumata bianca. Le richieste della società nerazzurra sono state accontentate: il Sassuolo pagherà 20 milioni di euro, bonus compresi. Non è previsto il diritto di recompra, per cui l’attaccante passerà al club neroverde a titolo definitivo. Le visite mediche sono state fissate nella giornata di domani. Manca solo l’ufficialità, ma il futuro di Pinamonti sarà alla corte di mister Dionisi. Calciomercato Napoli, Raspadori (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Questo trasferimento potrebbe fornire un importante indizio di mercato al Napoli. Pinamonti al Sassuolo, infatti, avvicina Raspadori al club di De Laurentiis. I neroverdi hanno trovato il sostituto di Scamacca ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Andrea Pinamonti sarà presto un calciatore del Sassuolo. L’incontro tra Carnevali e Marotta ha portato alla fumata bianca. Le richieste della società nerazzurra sono state accontentate: il Sassuolo pagherà 20 milioni di euro, bonus compresi. Non è previsto il diritto di recompra, per cui l’attaccante passerà al club neroverde a titolo definitivo. Le visite mediche sono state fissate nella giornata di domani. Manca solo l’ufficialità, ma il futuro di Pinamonti sarà alla corte di mister Dionisi. Calciomercato(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Questo trasferimento potrebbe fornire un importantedi mercato al. Pinamonti al Sassuolo, infatti,al club di De Laurentiis. I neroverdi hanno trovato il sostituto di Scamacca ...

Sky - Raspadori - Napoli: incontro concluso dopo 2 ore! L'esito della trattativa Calciomercato Napoli - Raspadori al Napoli, si è concluso l'incontro tra Sassuolo e Napoli. Arriva l'ultim'ora da Sky Sport dopo l'esito del faccia a faccia. Calciomercato: Raspadori Napoli, le ultime dalla Sky Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio in merito all'affare Raspadori Napoli: ... ULTIM'ORA RAI - Raspadori al Napoli, stasera la fumata bianca: i dettagli dall'incontro col Sassuolo Calciomercato: Raspadori Napoli, le ultime dalla Rai Ecco le parole in merito all'affare Raspadori Napoli: 'Raspadori al Napoli, Affare in chiusura. Sta andando bene il vertice a Rivisondoli con i ...