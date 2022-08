Ucraina, Russia chiede riunione Consiglio Onu su Zaporizhzhia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, “da tenersi l’11 agosto, in relazione agli ultimi attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e alle possibili conseguenze catastrofiche”. Lo ha detto una fonte della missione russa all’Onu, come riporta l’agenzia Tass, ripetendo le accuse agli ucraini. Intanto sarebbero almeno i 11 morti e i 13 feriti provocati da attacchi russi nel distretto di Nikopol, nella regione Ucraina di Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità locali, secondo cui sono stati “lanciati 80 razzi contro quartieri residenziali”, come riportano i media ucraini. “Il nemico ha lanciato un attacco deliberato e subdolo mentre le persone dormivano nelle loro case – ha scritto su Telegram il governatore della regione, Valentyn ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Laha chiesto unadeldi Sicurezza delle Nazioni Unite, “da tenersi l’11 agosto, in relazione agli ultimi attacchi ucraini alla centrale nucleare die alle possibili conseguenze catastrofiche”. Lo ha detto una fonte della missione russa all’Onu, come riporta l’agenzia Tass, ripetendo le accuse agli ucraini. Intanto sarebbero almeno i 11 morti e i 13 feriti provocati da attacchi russi nel distretto di Nikopol, nella regionedi Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità locali, secondo cui sono stati “lanciati 80 razzi contro quartieri residenziali”, come riportano i media ucraini. “Il nemico ha lanciato un attacco deliberato e subdolo mentre le persone dormivano nelle loro case – ha scritto su Telegram il governatore della regione, Valentyn ...

DantiNicola : Chi per mesi ci ha detto che la colpa della guerra in #Ucraina è delle basi NATO al confine con la Russia ('insoppo… - UKRinIT : Il Presidente Volodymyr Zelenskyy: “Dopo questa guerra della Russia contro l'Ucraina, non dovrebbero rimanere né co… - Corriere : Centrale nucleare di Zaporizhzhia, la Russia chiede la riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu - CostanzaSpocci : RT @radio3mondo: Il podcast della rassegna stampa estera con @CostanzaSpocci su @Radio3tweet #Crimea #Ucraina #Russia #Iran #Finlandia #Est… - SantaK69086335 : RT @GlobalWar9: ??????L'esplosione in #Crimea è stata una specie di Pearl Harbor per l'aviazione Russa. 37 caccia e 6 elicotteri sono stati di… -