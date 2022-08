Tumori, tessuto ovarico prelevato a bimba 12enne per avere figli anche dopo il cancro: l'intervento a Roma (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mantenere fin da bambine la speranza di una gravidanza dopo il tumore. Oggi è possibile. In futuro potrà diventare mamma la dodicenne Romana sottoposta a un intervento di prelievo di tessuto ovarico ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mantenere fin da bambine la speranza di una gravidanzail tumore. Oggi è possibile. In futuro potrà diventare mamma la dodicennena sottoposta a undi prelievo di...

Gazzettino : Tumori, tessuto ovarico prelevato a bimba 12enne per avere figli anche dopo il cancro: l'intervento a Roma - zazoomblog : Tumori prelievo di tessuto ovarico a bimba 12enne per avere figli anche dopo il cancro: lintervento a Roma -… - Nina6_15 : @Luis91052594 @osamundR Considerato che i tumori proliferano in tessuti infiammati, non trovo strano che in un tess… -