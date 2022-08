marcuspascal1 : RT @Affaritaliani: Elon Musk ancora nell'occhio del ciclone: vendute 7 miliardi di azioni Tesla - telodogratis : Elon Musk vende azioni Tesla per circa 7 miliardi di dollari - telodogratis : Tesla, Elon Musk vende azioni per 7 miliardi di dollari - vivereitalia : Tesla, Elon Musk vende azioni per 7 miliardi di dollari - News24_it : Risulta dai docuenti depositati alla Sec -

TGCOM

... attualmente coinvolto in una rissa legale per l'acquisizione del social network Twitter, ha venduto circa 7,9 milioni di azionitra il 5 e il 9 agosto. Sul suo account Twitter,Musk ha ...Musk ha detto che voleva evitare una vendita di emergenza di azioni se fosse costretto a completare l'acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollariMusk ha venduto azioniper un valore di 6,9 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenza Bloomberg. Una decisione, stando a quanto affermato dallo stesso Musk, legata alla partita in corso per ... Tesla, Elon Musk vende azioni per 7 miliardi di dollari Elon Musk Tesla ha venduto più di 6,9 miliardi di dollari in azioni Nuovo deposito con la Securities and Exchange Commission emessa martedì.Perchè ...(Adnkronos) – Elon Musk ha venduto azioni di Tesla per un valore di 6,9 miliardi di dollari, secondo quanto riferito dalla Sec, l’autorità di vigilanza del mercato azionario Usa. Questa è la sua più g ...