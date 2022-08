Raspadori al Napoli: una richiesta del Sassuolo frena la fumata bianca, filtra una sensazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono ore decisive per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli. Come ampiamente annunciato dall’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, la trattativa dovrà concludersi “in un modo o nell’altro” nel giro di pochi giorni, con il club neroverde che spinge per una conclusione della vicenda entro l’inizio del campionato. In ogni caso, il calciatore spinge per vestire l’azzurro, ma manca ancora un accordo che possa accontentare i due club. che continuano a essere in contatto anche in queste ore. Giacomo Raspadori (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport che nell’edizione oggi in edicola scrive: “Il Sassuolo vuole almeno 35 milioni di base fissa più almeno altri cinque di bonus facilmente raggiungibili, il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono ore decisive per il passaggio di Giacomoal. Come ampiamente annunciato dall’amministratore delegato del, Giovanni Carnevali, la trattativa dovrà concludersi “in un modo o nell’altro” nel giro di pochi giorni, con il club neroverde che spinge per una conclusione della vicenda entro l’inizio del campionato. In ogni caso, il calciatore spinge per vestire l’azzurro, ma manca ancora un accordo che possa accontentare i due club. che continuano a essere in contatto anche in queste ore. Giacomo(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport che nell’edizione oggi in edicola scrive: “Ilvuole almeno 35 milioni di base fissa più almeno altri cinque di bonus facilmente raggiungibili, il ...

AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @SassuoloUS, l’ad #Carnevali ha commentato la trattativa con il @sscnapoli per Giacomo #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori al #Napoli: 27-30 milioni più bonus fino a 33-35. #Pinamonti-#Sassuolo 20 milioni ?? - infoitsport : Petagna super ingaggio al Monza: può guadagnare quanto Raspadori al Napoli - DGS_3891 : #Kepa/#Navas per Meret; #Ndombele per Fabian; #Raspadori per Ounas; #Simeone per Petagna. Con questo mercato (n… -