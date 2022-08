Meloni e le parole sul fascismo: il video in francese, inglese e spagnolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Salve a tutti, sono Giorgia Meloni, ho 45 anni e sono la Presidente di Fratelli d’Italia, il partito politico dei conservatori italiani”. Giorgia Meloni ‘si presenta’ alla stampa estera con un video, diffuso sui propri profili social, in francese, inglese e spagnolo (versione integrale). La leader di Fratelli d’Italia sottolinea in particolare, in inglese, che “la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “Salve a tutti, sono Giorgia, ho 45 anni e sono la Presidente di Fratelli d’Italia, il partito politico dei conservatori italiani”. Giorgia‘si presenta’ alla stampa estera con un, diffuso sui propri profili social, in(versione integrale). La leader di Fratelli d’Italia sottolinea in particolare, in, che “la destra italiana ha consegnato ilalla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche”. L'articolo proviene da Italia Sera.

