Manchester City, Bernardo Silva: "Il club sa bene cosa voglio"

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City continua ad essere più incerto che mai. Ieri, infatti, vi abbiamo riportato di come il calciatore fosse ad un passo dal Barcellona. Sono ore caldissime, dunque, per capire se il talento portoghese lascerà o meno Pep Guardiola. Intanto, proprio Bernardo Silva ha parlato ai microfoni di ESPN facendo chiarezza sulla sua situazione.

Queste, di seguito, sono state le dichiarazioni rilasciate: "Non ho idea di cosa accadrà. Vedremo. Con il club ho un rapporto molto corretto. Sono aperto nei loro confronti, ma sanno cosa voglio"

