iPhone 14 non ha più segreti: ora sappiamo anche quanto costerà (Di mercoledì 10 agosto 2022) Manca sempre meno all'annuncio ufficiale della line-up di iPhone 14, protagonista del 2023. Ma già oggi, a circa un mese dall'evento di settembre, sappiamo praticamente tutto. Prezzo compreso. iPhone 14: ora sappiamo anche il prezzo – 9822 www.computermagazine.itSiamo ormai ad un tiro di schioppo dall'annuncio ufficiale di iPhone 14 nel consueto evento settembrino di Apple. L'attesa, spasmodica, ci porterà alla presentazione della line-up di iPhone per il 2023, con tante novità, qualche sorpresa, conferma e probabilmente qualche smentita fisiologica rispetto a quanto abbiamo anticipato e pronosticato in questi ultimi mesi. Partiamo con il confermare che anche per il 2023 i modelli di iPhone 14 ...

