Francesco Totti | bomba gossip | incredibile!

repubblica : Noemi Bocchi 'incinta' di Francesco Totti, l'ultimo gossip che agita Roma [di Valentina Lupia] - 3omri_roma : RT @ASRomaNostalgia: Francesco Totti nella stagione 2003/2004 ???? #Totti #Capitano #ASRoma - nassermanssor : RT @ASRomaNostalgia: Francesco Totti nella stagione 2003/2004 ???? #Totti #Capitano #ASRoma - mohammed_alonzy : @Football__Tweet Francesco, Totti - jerofran9 : @Footballogue Francesco Totti -

e Noemi Fa il papà, tra spiaggia con tanto di materassini, intanto, ma pare non stia facendo solo quello. Qualche metro piu' giu', al , è stata avvistata infatti Noemi che ...Ancora dettagli sull'intrigo dell'estate, firmato Noemi Bocchi -. E, come spesso è accaduto, è il magazine Chi a battere il record rivelando tutte le novità, con tanto di paparazzate. Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto in ...Emerge un nuovo retroscena nell'ormai noto 'caso' di cronaca rosa che riguarda Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due sarebbero stati immortalati insieme all'aeroporto di Fiumicino già lo scorso gennai ...“Totti alle terme L’ho letto suo siti e comunque il giorno in cui sarebbe arrivano, io ero fuori” . Alessandro Sensi , manager ...