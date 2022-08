Elicottero si schianta in Valtellina: morto il pilota e ferito un 17enne (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia in provincia di Sondrio. Un Elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggio: a bordo c'erano due persone, sembrerebbe padre e figlio di 17 anni. Secondo quanto comunicato, i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia in provincia di Sondrio. Unè precipitato sulle montagne di Albosaggio: a bordo c'erano due persone, sembrerebbe padre e figlio di 17 anni. Secondo quanto comunicato, i ...

zazoomblog : Elicottero si schianta in Valtellina: morto il pilota e ferito il 17enne. Forse sono padre e figlio - #Elicottero… - infoitinterno : Elicottero si schianta in Valtellina: morto il pilota e ferito il 17enne - TelevideoRai101 : Elicottero si schianta in Valtellina - BreakingItalyNe : PAKISTAN: Elicottero militare si schianta durante un'operazione di soccorso alluvionale nella provincia del Baluchi… - ProDocente : Georgia, elicottero si avvita su se stesso e si schianta durante una missione di recupero -