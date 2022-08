Di maio è disperato: candida la Greta italiana (Di mercoledì 10 agosto 2022) La grande mossa a sorpresa dell’ex leader del Vaffa è questa: candidare un’ambientalista nelle sue liste, sai che novità, ovviamente giovane perché fa sempre bene, farla chiamare la “Greta italiana” e sperare che questo ravvivi la fiammella quasi spenta di Impegno Civico. Ovvero il movimento nato dal matrimonio innaturale tra il democristianissimo Bruno Tabacci e Luigi Di maio, con tutto il codazzo di pentiti grillini dell’ultima ora. Nessuno ha niente contro Federica Gasbarro. Fa le sue battaglie. La 27enne in questione era già intervenuta alla kermesse di Impegno Civico, quando Giggino ‘a cartelletta ha presentato il simbolo con tanto di Ape Maia. Ieri Di maio e Gasbarro hanno realizzato una diretta Instagram sul profilo di lei per annunciare la candidatura. Toni smielati da lui, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 10 agosto 2022) La grande mossa a sorpresa dell’ex leader del Vaffa è questa:re un’ambientalista nelle sue liste, sai che novità, ovviamente giovane perché fa sempre bene, farla chiamare la “” e sperare che questo ravvivi la fiammella quasi spenta di Impegno Civico. Ovvero il movimento nato dal matrimonio innaturale tra il democristianissimo Bruno Tabacci e Luigi Di, con tutto il codazzo di pentiti grillini dell’ultima ora. Nessuno ha niente contro Federica Gasbarro. Fa le sue battaglie. La 27enne in questione era già intervenuta alla kermesse di Impegno Civico, quando Giggino ‘a cartelletta ha presentato il simbolo con tanto di Ape Maia. Ieri Die Gasbarro hanno realizzato una diretta Instagram sul profilo di lei per annunciare latura. Toni smielati da lui, ...

