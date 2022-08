Ciclismo | UAE Team Emirates Contratto biennale per Großschartner

cyclingoo : ?? UAE Team Emirates, ufficiale l’arrivo di Felix Großschartner: “Potrà dare un contributo di qualità alla squadra”… - Luxgraph : UAE Team Emirates, è ufficiale il rinnovo di Juan Ayuso - Luxgraph : Ciclismo, Ulissi rinnova con la Uae Emirates fino al 2024 - sportrentino_it : Matteo Trentin rinnova con la Uae per la stagione 2023 - ciclismo_stt : Matteo Trentin rinnova con la Uae per la stagione 2023 -

"Sono entusiasta per la prospettiva di unirmi all'Team Emirates, una delle migliori formazioni al mondo: cerco nuove sfide per il futuro - ha dichiarato Großschartner - Sono certo che le mie ...Sono 34 le affermazioni in carriera del belga che ha saputo imporsi anche all'interno dei grandi giri. L'ex vincitore della Freccia del Brabante e del GP Montréal è pronto per supportare Tadej Pogacar ...La soddisfazione dell'austriaco 'Nuova sfida in una delle formazioni migliori al mondo' ROMA (ITALPRESS) - Accordo biennale per Felix ...Felix Großschartner ha siglato un accordo grazie al quale correrà per l’UAE Team Emirates nelle prossime due stagioni. Il ventottenne scalatore è campione austriaco in carica sia in linea che a cronom ...