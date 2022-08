Barcellona nel caos: clamoroso doppio addio gratis (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ancora confusione nel Barcellona: ora i nuovi acquisti rischiano di salutare subito gratis il club per i problemi di tesseramento Il mercato faraonico del Barcellona ha destato più di qualche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ancora confusione nel: ora i nuovi acquisti rischiano di salutare subitoil club per i problemi di tesseramento Il mercato faraonico delha destato più di qualche… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

capuanogio : Il #Barcellona pronto a liberarsi di #Depay per abbassare il monte ingaggi, ma lo stipendio dell'olandese è un prob… - inabedofsilence : @poicipenso4 @oprofondo Sì io parlavo in generale, poi nel caso specifico del Barcellona pure io avrei chiesto gara… - Livia_DiGioia : RT @pasqlaragione: Nel contratto di Kessie con il Barcellona c’è una clausola che gli consentirebbe di liberarsi gratuitamente se non regis… - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ???? #Barcellona nel caos: rischia di non registrare #Kessie e #Christensen prima dell'esordio di questo sabato in #Lig… - hamis_abas : RT @calciomercatoit: ???? #Barcellona nel caos: rischia di non registrare #Kessie e #Christensen prima dell'esordio di questo sabato in #Lig… -