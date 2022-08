Atalanta: Freuler vicino alla cessione, questa la cifra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Remo Freuler può lasciare l'Atalanta; secondo Sky Sport il Nottingham Forest ha presentato un'offerta da 9 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Remopuò lasciare l'; secondo Sky Sport il Nottingham Forest ha presentato un'offerta da 9 milioni di euro.

