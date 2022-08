ASCOLTI TV 9 AGOSTO 2022 | UN PRINCIPE QUASI AZZURRO 14 | 5% | GREASE 12 | 7% | VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA 8% | FILOROSSO 5% VS CONTROCORRENTE 5 | 3%

(Di mercoledì 10 agosto 2022)TV 9· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2315 35.49 PT – 5282 36.31 24 – 2401 36.80 PT – 5387 37.03 Rassegna Stampa – 242 12.70Tg1 Mattina – 539 14.52Tg1 – 807 20.15UnoMattina Estate – 557 14.64Linea Verde Estate – 577 15.24UnoMattina Estate Più – 725 16.57Camper – 1071 13.69Tg1 – 2838 24.28Don Matteo – 1269 12.45 + 1289 15.12Sei Sorelle – 874 12.23Tg1 Economia – 1008 14.20Estate in Diretta – 1313 17.22Reazione a Catena – 2178 23.46Reazione a Catena – 3348 28.90Tg1 – 3621 26.39TecheTecheTè – 2937 19.83Un– 2006 14.48 896 12.20 107 8.29 1547 17.83Dreams Road + Sottovoce + RaiNews – 576 6.58 + 256 4.54 + 130 3.27 Fascia 7-9 – 725 19.90Tg5 – 913 22.65Morning News – 669 16.74Morning News – 568 15.25Forum (R) – ...

Redazione Sorrisi Canale5 " Fratelli Caputo ": 1.513.000 spettatori (share 11,7%). Rai1 " Superquark ": 1.504.000 spettatori (share 12,5%). Rai2 " Delitti in Paradiso ": 1.054.000 spettatori (share 7,...del 102022 in prima serata su Rai1 Superquark scende a una media di 1.504.000 spettatori pari al 12,5% di share, a seguire Superquark natura 639.000 (11,8%). Su Canale5 la replica di ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 10 agosto 2022 ...