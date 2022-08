728° Perdonanza Celestiniana, ufficializzato il programma con Papa Bergoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Aquila - Sarà la visita di Papa Francesco, atteso domenica 28 agosto per la messa solenne, "l'Angelus" in mondovisione e l'apertura della Porta Santa a caratterizzare la 728/a Perdonanza Celestiniana, la 40/a dell'era moderna, i cui programmi, istituzionale e artistico, sono stati svelati all'Auditorium del Parco dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal vicesindaco, Raffaele Daniele, e dal direttore artistico Leonardo De Amicis. Il primo appuntamento istituzionale in programma è previsto venerdì 19 agosto alle 11, con l'inaugurazione della gradinata davanti alla Porta Santa. Domenica 21 agosto sarà riscoperta la statua Madonna con Bambino di Saturnino Gatti restaurata, resa di nuovo fruibile a Collemaggio dopo 13 anni dal terremoto. Lunedì 22 agosto, alle 18, è in programma il "passaggio di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Aquila - Sarà la visita diFrancesco, atteso domenica 28 agosto per la messa solenne, "l'Angelus" in mondovisione e l'apertura della Porta Santa a caratterizzare la 728/a, la 40/a dell'era moderna, i cui programmi, istituzionale e artistico, sono stati svelati all'Auditorium del Parco dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal vicesindaco, Raffaele Daniele, e dal direttore artistico Leonardo De Amicis. Il primo appuntamento istituzionale inè previsto venerdì 19 agosto alle 11, con l'inaugurazione della gradinata davanti alla Porta Santa. Domenica 21 agosto sarà riscoperta la statua Madonna con Bambino di Saturnino Gatti restaurata, resa di nuovo fruibile a Collemaggio dopo 13 anni dal terremoto. Lunedì 22 agosto, alle 18, è inil "passaggio di ...

VatiVision : ?? Si intitola 'Pace a noi' il concerto - spettacolo di chiusura della 728/a Perdonanza celestiniana, in programma a… - AgenziaArkhe : La creatività di Arkhé per la 728° Perdonanza Celestiniana! Disegnato a mano, realizzato in plexiglass, Il Candelab… - tvsei : L’Aquila. Illustrato il programma della 728/a Perdonanza - - ComuneLAquila : RT @perdonanza_aq: La presentazione degli eventi istituzionali e artistici della 728° #PerdonanzaCelestiniana con eventi e artisti invitati… - perdonanza_aq : La presentazione degli eventi istituzionali e artistici della 728° #PerdonanzaCelestiniana con eventi e artisti inv… -

Musica: Baglioni protagonista concerto - evento per L'Aquila Si intitola "Pace a noi" il concerto - spettacolo di chiusura della 728/a Perdonanza celestiniana, in programma davanti alla Basilica di Collemaggio, martedì 30 agosto. Una serata che vedrà protagonista il cantautore Claudio Baglioni che metterà a disposizione il suo ... Papa Francesco protagonista della 40/a Perdonanza moderna Sarà la visita di Papa Francesco, atteso domenica 28 agosto per la messa solenne, "l'Angelus" in mondovisione e l'apertura della Porta Santa a caratterizzare la 728/a Perdonanza Celestiniana, la 40/a dell'era moderna, i cui programmi, istituzionale e artistico, sono stati svelati all'Auditorium del Parco dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal ... Si intitola "Pace a noi" il concerto - spettacolo di chiusura della/acelestiniana, in programma davanti alla Basilica di Collemaggio, martedì 30 agosto. Una serata che vedrà protagonista il cantautore Claudio Baglioni che metterà a disposizione il suo ...Sarà la visita di Papa Francesco, atteso domenica 28 agosto per la messa solenne, "l'Angelus" in mondovisione e l'apertura della Porta Santa a caratterizzare la/aCelestiniana, la 40/a dell'era moderna, i cui programmi, istituzionale e artistico, sono stati svelati all'Auditorium del Parco dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal ...