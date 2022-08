Visite mediche per Sirigu: l’ex Genoa è arrivato a Villa Stuart, la foto (Di martedì 9 agosto 2022) Come anticipato ieri, Salvatore Sirigu sarà presto ufficializzato come nuovo acquisto del Napoli. l’ex portiere del Genoa sta svolgendo in questo momento le Visite mediche a Roma presso Villa Stuart per mettersi poi subito a disposizione di Luciano Spalletti per l’imminente inizio della prossima stagione il 13 agosto. Ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter, riportando la foto del calciatore all’esterno di Villa Stuart. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Napoli, in corso le Visite mediche per Sirigu“. foto: Twitter Di Marzio, Visite mediche ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 9 agosto 2022) Come anticipato ieri, Salvatoresarà presto ufficializzato come nuovo acquisto del Napoli.portiere delsta svolgendo in questo momento lea Roma pressoper mettersi poi subito a disposizione di Luciano Spalletti per l’imminente inizio della prossima stagione il 13 agosto. Ad annunciarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter, riportando ladel calciatore all’esterno di. Di seguito quanto scritto dal giornalista: “Napoli, in corso leper“.: Twitter Di Marzio,...

