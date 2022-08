Traffico Roma del 09-08-2022 ore 18:00 (Di martedì 9 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per la Roma Fiumicino e via Tuscolana si rallenta a tratti anche su entrambe le carreggiate della via mattina tra il raccordo e Pomezia Nord chiusa per allagamento via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via Cristoforo Colombo problemi anche sulla via Laurentina km 16 al km 17 in zona Colle dei Pini a causa di un allagamento sono possibili chiusure temporanee Per quanto riguarda i trasporti sul nodo di Roma sospeso il Traffico ferroviario in prossimità della stazione di Roma Ostiense a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea in corso la riprogrammazione del servizio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per laFiumicino e via Tuscolana si rallenta a tratti anche su entrambe le carreggiate della via mattina tra il raccordo e Pomezia Nord chiusa per allagamento via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza di via Cristoforo Colombo problemi anche sulla via Laurentina km 16 al km 17 in zona Colle dei Pini a causa di un allagamento sono possibili chiusure temporanee Per quanto riguarda i trasporti sul nodo disospeso ilferroviario in prossimità della stazione diOstiense a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea in corso la riprogrammazione del servizio ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Firenze, dalle ore 17.40 traffico ferroviario direz… - FaRitardo1 : RT @astralmobilita: @FaRitardo1 Non abbiamo notizie specifiche in merito alla linea Fl1. Il traffico è ancora sospeso nel nodo di Roma caus… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Piazzale Prenestino ?????? traffico rallentato altezza Circonvallazione Casilina #Luceverde #Lazio - astralmobilita : @FaRitardo1 Non abbiamo notizie specifiche in merito alla linea Fl1. Il traffico è ancora sospeso nel nodo di Roma… -