Torino, TMW: “Si sonda Pezzella per la difesa, per Denayer….” (Di martedì 9 agosto 2022) Torino Pezzella- Il Torino continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Granata, hanno battuto sabato per 3-0 il Palermo, scacciando via tutte le critiche piovute durante le scorse settimane. Il Torino continua il suo mercato in entrata, dopo la lite tra Vagnati e Juric sembra esser tornato il sereno tra i Granata. Si puntano vari obbiettivi, per il centrocampo si è vicini a chiudere due grandi colpi: Vlasic che arriverà domani a Torino e Miranchuck, liberato ufficialmente da Gasperini. Per la difesa, Djidji e Izzo non convincono per via dei loro frequenti problemi fisici, si puntano due obbiettivi. È tornato di moda Denayer, rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Lione ed è alla ricerca di un nuovo Team. Il club granata ha rilanciato sull’ingaggio, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. I Granata, hanno battuto sabato per 3-0 il Palermo, scacciando via tutte le critiche piovute durante le scorse settimane. Ilcontinua il suo mercato in entrata, dopo la lite tra Vagnati e Juric sembra esser tornato il sereno tra i Granata. Si puntano vari obbiettivi, per il centrocampo si è vicini a chiudere due grandi colpi: Vlasic che arriverà domani ae Miranchuck, liberato ufficialmente da Gasperini. Per la, Djidji e Izzo non convincono per via dei loro frequenti problemi fisici, si puntano due obbiettivi. È tornato di moda Denayer, rimasto svincolato dopo l’esperienza con il Lione ed è alla ricerca di un nuovo Team. Il club granata ha rilanciato sull’ingaggio, ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Miranchuk-Torino, trattativa aperta: incontro in corso per provare a sbloccarla - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Miranchuk-Torino, trattativa aperta: incontro in corso per provare a sbloccarla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Miranchuk-Torino, trattativa aperta: incontro in corso per provare a sbloccarla - apetrazzuolo : TMW - Miranchuk-Torino, trattativa aperta: incontro in corso per provare a sbloccarla - napolimagazine : TMW - Miranchuk-Torino, trattativa aperta: incontro in corso per provare a sbloccarla -