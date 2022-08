Sirigu a Villa Stuart, visite e firme col Napoli – Video (Di martedì 9 agosto 2022) Salvatore Sirigu sarà un nuovo portiere del Napoli. Il calciatore sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, poi ci sarà la firma con la SSCN. Ieri il Napoli ha bloccato Sirigu che si candida già ad essere titolare in Verona-Napoli, anche perché Meret è sfiduciato. Sirigu svolge oggi le visite mediche con il Napoli e poi si trasferirà in sede per completare le firme e l’ufficializzazione. Video https://t.co/VdiktdtZ9x Salvatore #Sirigu è arrivato a Villa Stuart: oggi visite mediche e poi la firma con il #Napoli @CiroTroise #CMITmercato pic.twitter.com/9kaBZpf9i6 — ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Salvatoresarà un nuovo portiere del. Il calciatore sta svolgendo lemediche a, poi ci sarà la firma con la SSCN. Ieri ilha bloccatoche si candida già ad essere titolare in Verona-, anche perché Meret è sfiduciato.svolge oggi lemediche con ile poi si trasferirà in sede per completare lee l’ufficializzazione.https://t.co/VdiktdtZ9x Salvatore #è arrivato a: oggimediche e poi la firma con il #@CiroTroise #CMITmercato pic.twitter.com/9kaBZpf9i6 — ...

calciomercatoit : ??VIDEO - napolipiucom : Sirigu a Villa Stuart, visite e firme col Napoli - Video #napoli #sirigu #ForzaNapoliSempre… - sscalcionapoli1 : Tmw – Sirigu già a Villa Stuart, visite mediche in corso: i dettagli - 19max85 : Aaahhhh le visite prenotate a Villa Stuart di cui parlava @Carloalvino e #DeMaggio erano per Sirigu. Tutto ok, gra… - phierpez : Sirigu-Napoli, il portiere è già arrivato a Villa Stuart: iniziate le visite mediche, poi la firma… -