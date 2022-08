Marsiglia, sirene inglesi per un attaccante (Di martedì 9 agosto 2022) Bamba Dieng può lasciare il Marsiglia: sull'attaccante, riferisce la stampa britannica, ci sono diversi club della Premier League... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Bamba Dieng può lasciare il: sull', riferisce la stampa britannica, ci sono diversi club della Premier League...

sportli26181512 : Marsiglia, sirene inglesi per un attaccante: Bamba Dieng può lasciare il Marsiglia: sull'attaccante, riferisce la s… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, sirene francesi per Veretout: non solo il Marsiglia sul centrocampista ???? #ASRoma #Mourinho… -