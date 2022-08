Juventus, ecco Filip Kostic: arriva l’esterno voluto da Allegri. Le cifre dell’accordo (Di martedì 9 agosto 2022) Filip Kostic è ormai un nuovo giocatore della Juventus. La conferma arriva dal profilo Twitter dell’Eintracht Francoforte che ha reso noto che il serbo non è convocato per la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Il club tedesco mercoledì 10 agosto giocherà a Helsinki per provare a conquistare l’ambito trofeo, ma dovrà fare a meno della sua ala. Kostic, infatti, nel pomeriggio è atteso a Torino. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 16 milioni bonus inclusi (13 + 3) e ora Massimiliano Allegri potrà godersi un rinforzo inseguito e desiderato da tempo. L’obiettivo della società bianconera era acquistare il giocatore prima dell’inizio del campionato ed è stato centrato. l’esterno aveva già salutato i propri tifosi nella partita con il Bayern Monaco. Dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)è ormai un nuovo giocatore della. La confermadal profilo Twitter dell’Eintracht Francoforte che ha reso noto che il serbo non è convocato per la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Il club tedesco mercoledì 10 agosto giocherà a Helsinki per provare a conquistare l’ambito trofeo, ma dovrà fare a meno della sua ala., infatti, nel pomeriggio è atteso a Torino. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 16 milioni bonus inclusi (13 + 3) e ora Massimilianopotrà godersi un rinforzo inseguito e desiderato da tempo. L’obiettivo della società bianconera era acquistare il giocatore prima dell’inizio del campionato ed è stato centrato.aveva già salutato i propri tifosi nella partita con il Bayern Monaco. Dopo ...

