Grattugia le zucchine e mettile in teglia | avrai un piatto super dietetico con Solo 70 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 9 agosto 2022) Vi basta disporre di una, comprare lee la cena sarà servita! Non ci credete? Eppure con il minimo sforzo otterrete il massimo beneficio: ungoloso, invitante, ma! Fantastico, vero? In breve, con questa ricetta farete la gioia di tutti in famiglia: della ragazzina adolescente, sempre attenta alla linea, del piccolino insaziabile, ma restio a consumare verdure. Così cucinati, questi ortaggi fanno davvero gola: filanti grazie alla presenza della mozzarella, insaporiti dal prosciutto cotto, con una crosticina croccante per la cottura in forno. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!lein: soli tre ingredienti per un...