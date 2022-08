Gazzetta – Sei al Superenalotto e fai uno squadrone: Navas, Jorginho, Bernardo Silva (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 09:05:08 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Stasera il montepremi sarà di 250 milioni di euro. Se qualcuno azzeccasse la combinazione vincente potrebbe mettere assieme la sua squadra dei sogni. Noi ne abbiamo azzardata una… Giulio Di Feo 9 agosto– Milano “Ci sono più probabilità che caschi un asteroide sulla terra”, dicono gli scienziati. Però siccome gli asteroidi ogni tanto cascano, un biglietto del Superenalotto per l’estrazione di stasera a tempo perso conviene giocarselo. Potreste ritrovarvi con 250 milioni in tasca e un bel po’ di sogni pronti a uscire dal cassetto. Se tra questi c’è – e c’è di sicuro, quante volte lo avete dichiarato al bar? – comprarsi una squadra che possa vincere, o quantomeno divertire, non avete scuse: adesso si può. Con una premessa: per un livello altissimo non è una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 09:05:08 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Stasera il montepremi sarà di 250 milioni di euro. Se qualcuno azzeccasse la combinazione vincente potrebbe mettere assieme la sua squadra dei sogni. Noi ne abbiamo azzardata una… Giulio Di Feo 9 agosto– Milano “Ci sono più probabilità che caschi un asteroide sulla terra”, dicono gli scienziati. Però siccome gli asteroidi ogni tanto cascano, un biglietto delper l’estrazione di stasera a tempo perso conviene giocarselo. Potreste ritrovarvi con 250 milioni in tasca e un bel po’ di sogni pronti a uscire dal cassetto. Se tra questi c’è – e c’è di sicuro, quante volte lo avete dichiarato al bar? – comprarsi una squadra che possa vincere, o quantomeno divertire, non avete scuse: adesso si può. Con una premessa: per un livello altissimo non è una ...

