Elezioni | Lega con il simbolo Salvini premier

"Alle Elezioni del 25 settembre la Lega correrà con il simbolo presentato nel 2018". E' quanto confermato fonti del partito. Il contrassegno elettorale riporta la scritta 'Lega' sopra l'effigie del guerriero Alberto da Giussano e in fondo 'Salvini premier'. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

