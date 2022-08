Due club interessati ad Ambrosino: la posizione del Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse per l’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino da parte di due club. L’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino avrebbe suscitato l’interesse … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse per l’attaccante delGiuseppeda parte di due. L’attaccante delGiuseppeavrebbe suscitato l’interesse … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

_Morik92_ : Accordo #Juve-#Eintracht sulla base di 15mln di parte fissa, i due club - dopo i contatti positivi degli scorsi gio… - anperillo : Estate 1965. Il neopromosso #Napoli presenta i due colpi del presidente #Fiore: José #Altafini e Omar #Sivori. Ecco… - Ste_Gualdoni : RT @InterHubOff: ?????? Pinamonti ha detto sì al Sassuolo senza più alcun dubbio. Accordo tra i due club per un affare da 20mln (con recompra)… - PSpaccaforno : RT @pallonatefaccia: Due giorni fa il @Belgrano, club di Córdoba che milita nella seconda serie argentino, ha riconosciuto come socio onora… - masuta96 : @_MarcoRoger10_ Mi tenevo Dybala, è stato in due top club e ha toppato in entrambi. Tanto fumo niente arrosto -