Da ‘Il Paradiso delle Signore’ a ‘Ballando con le Stelle’ | Emanuel Caserio nel cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 agosto 2022) Ballando con le Stelle è ormai una garanzia per gli italiani: parliamo del noto programma condotto da Milly Carlucci che va ormai avanti da molte stagioni televisive. Al cospetto della nota presentatrice si sono alternati diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si sono cimentati nella gara e che sono stati molto amati e seguiti dal pubblico. Ora, nella piena maturità di questa estate 2022, ormai è quasi tutto pronto e i palinsesti della Rai cominciano ad arricchirsi di programmi che costituiranno il punto di riferimento per tutta la stagione autunnale e invernale. Le novità di Ballando con le Stelle La macchina si metterà in moto, come di consueto nel mese di settembre, per cominciare a proporre i primi programmi della nuova stagione e così intrattenere gli italiani durante i mesi più rigidi dopo il rientro dalle vacanze tanto meritate. Iva Zanicchi nel ...