Che imbarazzo a “Morning News”! La nonnina è incontenibile e la sua gaffe fa il giro del web (Di martedì 9 agosto 2022) A “Morning News” si affronta il tema delle “vacanze della terza età”. L’inviata Giorgia Ceccacci si collega dalla spiaggia di Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 9 agosto 2022) A “News” si affronta il tema delle “vacanze della terza età”. L’inviata Giorgia Ceccacci si collega dalla spiaggia di Perizona Magazine.

itboysanii : @F4IRYEO verissimo io stavo SUDANDO che imbarazzo sicuramente adesso mi odia fr - mangioerba : nel senso che chiedo sempre il permesso prima di abbracciare qualcun? e mi imbarazzo a fare qualsiasi cosa, ma non… - BriffaPatricia : RT @Axxiae: Oh mio Dio davvero hanno fatto un articolo sul filtro e non si sono accorti della cosa più importante..che imbarazzo - GesualdoBufali2 : @CarloCalenda @LaStampa No grazie, non posso permettermi l'imbarazzo. (E poi ha la statura politica di Evangelisti,… - FrancaClemente3 : RT @benq_antonio: Gennaro un Nonno carpigiano di 93 anni che ieri ha messo da parte l’imbarazzo e ha chiamato i carabinieri.“Ho sete, ho fa… -