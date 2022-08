Calciomercato Juve, il Manchester United ti soffia un obiettivo! (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo quanto riferito da ESPN, il Manchester United avrebbe aperto una trattativa con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. L’attaccante... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Secondo quanto riferito da ESPN, ilavrebbe aperto una trattativa con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata. L’attaccante...

Gazzetta_it : Muriel verso il Newcastle, Juve a tutta su Depay - MarcoGuidi13 : A curare la separazione di #Depay con il #Barcellona e quindi l'eventuale firma successiva con la #Juve è lo studio… - Gazzetta_it : Scatto per Depay, Kostic in arrivo. E Rabiot allo United apre spazi per Frattesi #Juve #calciomercato - lucacimini82 : ‘..e ma Depay non segna…’ cit. Al #Lione in #Ligue1 ha giocato 139 match segnando 63 gol da trequartista/seconda… - AdeNugraha999 : RT @MarcoGuidi13: A curare la separazione di #Depay con il #Barcellona e quindi l'eventuale firma successiva con la #Juve è lo studio legal… -