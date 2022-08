Benevento-Cosenza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 agosto 2022) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe lesono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, ma già concentrate verso i rispettivi obiettivi.si giocherà sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Vigorito.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa dovrebbero puntare ancora sul 4-3-3 con Paleari tra i pali, in difesa Foulon, Pastina, Glick e Letizia. A centrocampo, Acampora, Improta e Viviani. In attacco, Koutsipias, Vokic e Forte. Gli ospiti di mister Dionigi si opporranno con il 3-4-1-2: Matosevic in porta, Panico, Vausanen e Rigione in difesa. A centrocampo, Vallocchia e Voca , con Rispoli a destra e Florenzi sinistra. In avanti, D’Urso dietro le punte Larrivey e ...