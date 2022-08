Atletica, Mattia Furlani debutta tra i grandi: Diamond League a Montecarlo, salto in lungo tra le stelle (Di martedì 9 agosto 2022) Mattia Furlani si appresta a fare il proprio debutto tra i grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale parteciperà infatti alla tappa della Diamond League che andrà in scena mercoledì 10 agosto a Montecarlo. L’azzurro è stato invitato a uno degli appuntamenti di maggior rilievo del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera, lo vedremo all’opera nel salto in lungo dove è diventato il primo italiano a superare la barriera degli otto metri da minorenne. Il nostro portacolori è appena tornato da Cali (Colombia), dove la scorsa settimana ha partecipato ai Mondiali Under 20, riuscendo a disputare le finali nel lungo e anche nel salto in alto. Mattia ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022)si appresta a fare il proprio debutto tra ia livello internazionale. Il 17enne laziale parteciperà infatti alla tappa dellache andrà in scena mercoledì 10 agosto a. L’azzurro è stato invitato a uno degli appuntamenti di maggior rilievo del massimo circuito internazionale itinerante dileggera, lo vedremo all’opera nelindove è diventato il primo italiano a superare la barriera degli otto metri da minorenne. Il nostro portacolori è appena tornato da Cali (Colombia), dove la scorsa settimana ha partecipato ai Mondiali Under 20, riuscendo a disputare le finali nele anche nelin alto....

