Uno studio rivela perché gli uomini muoiono di cancro più delle donne (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Il motivo per cui il tasso di insorgenza di cancro e neoplasie risulta più elevato tra gli uomini rispetto alle controparti femminili potrebbe non essere legato alle differenze comportamentali quanto piuttosto alle peculiarità biologiche dei due generi. A suggerirlo uno studio, descritto sulla rivista Cancer, dell'American Cancer Society, condotto dagli scienziati del National Cancer Institute. Il team, guidato da Sarah S. Jackson, ha valutato le differenze nel rischio di cancro per ciascuno dei 21 siti di cancro tra 171.274 maschi e 122.826 femmine di età compresa tra 50 e 71 anni. Nell'ambito dello studio del National Institutes of Health-American Association of Retired Persons Diet and Health, i ricercatori hanno raccolto informazioni dal 1995 al 2011. Nel periodo di ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Il motivo per cui il tasso di insorgenza die neoplasie risulta più elevato tra glirispetto alle controparti femminili potrebbe non essere legato alle differenze comportamentali quanto piuttosto alle peculiarità biologiche dei due generi. A suggerirlo uno, descritto sulla rivista Cancer, dell'American Cancer Society, condotto dagli scienziati del National Cancer Institute. Il team, guidato da Sarah S. Jackson, ha valutato le differenze nel rischio diper ciascuno dei 21 siti ditra 171.274 maschi e 122.826 femmine di età compresa tra 50 e 71 anni. Nell'ambito dellodel National Institutes of Health-American Association of Retired Persons Diet and Health, i ricercatori hanno raccolto informazioni dal 1995 al 2011. Nel periodo di ...

RaiCultura : Tratto da Studio Uno, l'interpretazione di Mina di 'Se telefonando'. #RaiCULTura - Agenzia_Ansa : Vacanze estive non solo al mare ma anche in montagna: sulle Dolomiti e le Alpi ma anche sugli Appennini continua il… - Agenzia_Ansa : Ha 2.200 anni il Castagno dei Cento Cavalli, uno degli alberi più antichi al mondo che si trova alle pendici dell'… - sulsitodisimone : Uno studio rivela perché gli uomini muoiono di cancro più delle donne - Efisio31251859 : RT @Napalm51: Il PD è quel partito che ti spegne la luce in casa, da remoto, dicendoti che è per bene del pianeta. Lo dice da uno studio te… -