Troppe giravolte Così spiazza gli elettori - Cronaca - quotidiano.net

(Di lunedì 8 agosto 2022) Gabriele Canè Alla fine è tornato all'ovile. Almeno per ora. L'ovile del centro a cui si era autoiscritto dopo averne autoproclamato l'esistenza in un sistema (elettorale) che in pratica non lo ...

verademartino11 : @CarloCalenda @Azione_it @pdnetwork Peccato! Troppe giravolte in breve tempo, i patti si rispettano specie se sotto… - OttavioZambardi : @aledenicola @aleposer @CarloCalenda @matteorenzi Lei prof. è troppo buono: Calenda ha dimostrato di essere inaffid… - robgar80 : @CarloCalenda Troppe giravolte, non riesco più a seguirti. La politica è trovare accordi, non vincere la gara di li… - LAPECORANERA9 : Non credo alle promesse di un leghista ! Troppe giravolte e troppe contraddizioni ! - AlbaniMarino : @gennaromigliore @mattinodinapoli Gennaro Migliore la stimavo ma nella sua vita politica ha fatto troppe giravolte,… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Gabriele Canè Alla fine è tornato all'ovile. Almeno per ora. L'ovile del centro a cui si era autoiscritto dopo averne autoproclamato l'esistenza in un sistema (elettorale) che in pratica non lo ......la sua immagine di hombre vertical accetta di continuare a comandare un vascello cone troppo vistose falle sotto la linea di galleggiamento; con Giuseppe Conte che produce continue... Troppe giravolte Così spiazza gli elettori Alla fine è tornato all’ovile. Almeno per ora. L’ovile del centro a cui si era autoiscritto dopo averne autoproclamato l’esistenza in un sistema (elettorale) che in pratica non lo prevede. Ma per come ...Da quando Nanni Moretti esplicitò l’eterno dilemma di Ecce Bombo («mi si nota di più se non vengo, o se vengo e me ne sto in disparte»), ...