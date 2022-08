SKY - Napoli | è fatta per Sirigu | martedì le visite mediche

(Di lunedì 8 agosto 2022) SKY -, èper: contratto annuale con opzione per il secondo,leIlha chiuso per Salvatore. A riferirlo è Gianluca Di Marzio giornalista es'perto di calciomercato. Il classe 1987 è atteso nella giornata diper sostenere lecon il club azzurro. Sarà Salvatoreil secondo portiere in casa, come riportato nei mesi scorsi. Il club azzurro attende domani,9 agosto, il portiere classe 1987 per le. L'ex portiere del Genoa firmerà un contratto annuale con opzione per un'altra stagione e percepirà uno stipendio ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - cn1926it : #Fabian-#PSG, c’è l’accordo totale tra le parti ma manca quello col #Napoli – Sky - infoitsport : Sky - PSG-Napoli ancora distanti su Fabian: ballano 10 milioni di differenza - sscalcionapoli1 : Sky – Napoli, è fatta per Sirigu: contratto annuale con opzione per il secondo, martedì le visite mediche… - areanapoliit : SKY - #Sirigu al Napoli, domani le visite mediche. I dettagli del contratto -

Come riportaSport , comunque, in serata riprenderanno i contatti tra ile il Sassuolo , con la trattativa che pare destinata ormai a chiudersi in tempi molto brevi. Passi avanti anche per ...La redazione diSport fornisce degli importanti aggiornamenti sul futuro di Salvatore Sirigu. L'ex portiere del Genoa ha trovato un accordo con ilper un contratto annuale con opzione per il secondo da ...Il Sassuolo dovrebbe avanzare per cercare l'intesa totale. La possibile chiusura per il classe 1999 sarà propedeutica per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli: le parti non sono mai state così ...Kepa Navas No, il primo acquisto del Napoli in porta si chiama Salvatore Sirigu: il portiere ex Torino e Genoa farà domani le visite mediche, come riportato da Sky Sport, avendo ...