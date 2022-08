Siccità, Anbi Lazio: “Soddisfatti per i provvedimenti approvati” (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – “Esprimiamo soddisfazione per quanto approvato in sede di Consiglio Regionale del Lazio la scorsa settimana a vantaggio dei Consorzi di Bonifica. Ringraziamo pertanto il Consiglio Regionale che, su proposta della Giunta, ha voluto dare un segnale di vicinanza ed attenzione importante”. Così Andrea Renna e Sonia Ricci, direttore e presidente di Anbi Lazio, (l’associazione regionale dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione laziali) commentano la notizia riguardante il finanziamento per due milioni di euro (divisi nelle annualità 2022 e 2023) per contrastare la crisi idrica. “Avevamo sollecitato, in virtù della crisi, della Siccità e dell’incremento delle tariffe energetiche, un sostegno da parte della Regione Lazio che ora è diventato realtà, seppur in una misura ancora non adeguata a sopperire le ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma – “Esprimiamo soddisfazione per quanto approvato in sede di Consiglio Regionale della scorsa settimana a vantaggio dei Consorzi di Bonifica. Ringraziamo pertanto il Consiglio Regionale che, su proposta della Giunta, ha voluto dare un segnale di vicinanza ed attenzione importante”. Così Andrea Renna e Sonia Ricci, direttore e presidente di, (l’associazione regionale dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione laziali) commentano la notizia riguardante il finanziamento per due milioni di euro (divisi nelle annualità 2022 e 2023) per contrastare la crisi idrica. “Avevamo sollecitato, in virtù della crisi, dellae dell’incremento delle tariffe energetiche, un sostegno da parte della Regioneche ora è diventato realtà, seppur in una misura ancora non adeguata a sopperire le ...

