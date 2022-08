Sampdoria, Villar: “Felicissimo di iniziare questa nuova avventura, apprezzo molto il club” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il nuovo acquisto della Sampdoria, Gonzalo Villar, ha espresso le sue prime sensazioni da calciatore blucerchiato. In primo luogo lo spagnolo mostra un grande entusiasmo nell’iniziare questa nuova avventura: “Sono molto contento. Avevo tanta voglia di venire e finalmente ci sono riuscito. Già a gennaio sono stato vicino, a me la Samp piaceva come club da quando sono arrivato in Italia. Non è successo allora, è successo adesso: va bene così, ora ci aspetta una bella stagione”. Una battuta poi sugli obbiettivi stagionali e sul tecnico blucerchiato Giampaolo: “L’ultimo non è stato un buon anno per me, ma mi ha dato maggior fiducia in me stesso. Ora sono pronto, avrò bisogno di trovare il ritmo ma non vedo l’ora di mettermi al centro del gioco. Il fatto ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Il nuovo acquisto della, Gonzalo, ha espresso le sue prime sensazioni da calciatore blucerchiato. In primo luogo lo spagnolo mostra un grande entusiasmo nell’: “Sonocontento. Avevo tanta voglia di venire e finalmente ci sono riuscito. Già a gennaio sono stato vicino, a me la Samp piaceva comeda quando sono arrivato in Italia. Non è successo allora, è successo adesso: va bene così, ora ci aspetta una bella stagione”. Una battuta poi sugli obbiettivi stagionali e sul tecnico blucerchiato Giampaolo: “L’ultimo non è stato un buon anno per me, ma mi ha dato maggior fiducia in me stesso. Ora sono pronto, avrò bisogno di trovare il ritmo ma non vedo l’ora di mettermi al centro del gioco. Il fatto ...

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Villar è blucerchiato: arriva dalla @OfficialASRoma a titolo temporaneo con diritto di opzione. #FORZADORIA ????????? - OfficialASRoma : ?? Villar ceduto a titolo temporaneo alla Sampdoria, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. In bocca… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: #Villar è arrivato in città. Le immagini e il programma della sua giornata - sportface2016 : #Sampdoria, #Villar: “Felicissimo di iniziare questa nuova avventura, apprezzo molto il club” - TMWSampdoria : UFFICIALE: Sampdoria, Villar in prestito con opzione dalla Roma. Contratto fino al 2027 -