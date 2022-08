Petrolio: in calo a New York a 87,56 dollari (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,63% a 87,56 dollari al barile. . 8 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono l'1,63% a 87,56al barile. . 8 agosto 2022

