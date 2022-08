Operai della comunità montana del Taburno senza stipendi: la nota dei sindacati (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota congiunta di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sulle spettanze non corrisposte agli Operai idraulici della forestale della comunità montana del Taburno: “Gli Operai idraulici forestali della comunità montana del Taburno svolgono un ruolo fondamentale per il territorio nel quale, inoltre, ricade in gran parte il Parco Regionale del Taburno-Camposauro.Questi lavoratori hanno il diritto di percepire regolarmente il proprio stipendio. Sono ben tredici le mensilità arretrate, l’ultimo stipendio risale a Ottobre dello scorso anno. Questo modus operandi lede la dignità dei lavoratori e delle loro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito lacongiunta di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sulle spettanze non corrisposte agliidrauliciforestaledel: “Gliidraulici forestalidelsvolgono un ruolo fondamentale per il territorio nel quale, inoltre, ricade in gran parte il Parco Regionale del-Camposauro.Questi lavoratori hanno il diritto di percepire regolarmente il proprioo. Sono ben tredici le mensilità arretrate, l’ultimoo risale a Ottobre dello scorso anno. Questo modus operandi lede la dignità dei lavoratori e delle loro ...

matteosalvinimi : Applausi ed entusiasmo: qui Padova, dove ho concluso una giornata di incontri in Veneto con imprenditori, operai, a… - gianvitosibilio : RT @pinobici: #Fratoianni che chiede un seggio per la moglie è l'emblema della sinistra che lotta per gli operai e per le ingiustizie. - castell32082033 : RT @pinobici: #Fratoianni che chiede un seggio per la moglie è l'emblema della sinistra che lotta per gli operai e per le ingiustizie. - soteros1 : RT @pinobici: #Fratoianni che chiede un seggio per la moglie è l'emblema della sinistra che lotta per gli operai e per le ingiustizie. - officialMorris : RT @pinobici: #Fratoianni che chiede un seggio per la moglie è l'emblema della sinistra che lotta per gli operai e per le ingiustizie. -