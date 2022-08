Nicola: “Ora dobbiamo fare di necessità virtù” (Di lunedì 8 agosto 2022) di Marco De Martino Davide Nicola è amareggiato dopo la sconfitta subita all’esordio dalla sua Salernitana nel primo turno di Coppa Italia. Il tecnico granata ha analizzato così in sala stampa il ko per 2-0 subito dai ducali: “Abbiamo fatto la partita con l’intenzione e la convinzione di passare il turno. Abbiamo fatto anche discretamente bene nel primo tempo, con una fluidità di manovra ma con troppa leziosità negli ultimi metri, dovevamo calciare in porta di più e meglio. E’ chiaro che il risultato non ci vede contenti ma i ragazzi hanno dato tutto, forse in maniera farraginosa nella seconda parte della gara, il Parma è una squadra completata, noi stiamo cercando di lavorare in tal senso. L’uscita di Bohinen e Kastanos ci ha tolto anche tanta qualità in mezzo al campo”. La tifoseria è preoccupata dalla condizione precaria della rosa attuale della Salernitana: “La ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 agosto 2022) di Marco De Martino Davideè amareggiato dopo la sconfitta subita all’esordio dalla sua Salernitana nel primo turno di Coppa Italia. Il tecnico granata ha analizzato così in sala stampa il ko per 2-0 subito dai ducali: “Abbiamo fatto la partita con l’intenzione e la convinzione di passare il turno. Abbiamo fatto anche discretamente bene nel primo tempo, con una fluidità di manovra ma con troppa leziosità negli ultimi metri, dovevamo calciare in porta di più e meglio. E’ chiaro che il risultato non ci vede contenti ma i ragazzi hanno dato tutto, forse in maniera farraginosa nella seconda parte della gara, il Parma è una squadra completata, noi stiamo cercando di lavorare in tal senso. L’uscita di Bohinen e Kastanos ci ha tolto anche tanta qualità in mezzo al campo”. La tifoseria è preoccupata dalla condizione precaria della rosa attuale della Salernitana: “La ...

