(Di lunedì 8 agosto 2022) Giorgioin trance agonistica stoppa un pallone con un muro da pallavolo: idell’LAFC entusiasti Giorgiosi ritaglia uno spazio tutto suo nella vittoria del Los Angeles FC contro il Real Salt Lake.così nella notte ?Giallo inevitabile ?pic.twitter.com/CHi0A8twXP— GOAL Italia (@GoalItalia) August 7, 2022 In occasione di una ripartenza della squadra dello Utah, il difensore ex Juve, ingannato da un rimbalzo e in piena foga agonistica, salta e mura il pallone in stile pallavolesco. La reazione dei suoi nuovi, in piedi a sventolare la sua maglia, dice che il gesto, per quanto incredibile, è stato apprezzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Chiellini così nella notte ?? Giallo inevitabile ?? - tombogert : MLS Secondary Transfer Window: - Lorenzo Insigne ???? - Federico Bernardeschi ???? - Gareth Bale ?????????????? - Giorgio Chi… - GoalItalia : ?? “I miei ex compagni si sono divertiti tantissimo” Chiellini racconta l’esordio da titolare in MLS: “Erano tutti… - _000201 : RT @TorresErwerle: Giorgio Chiellini hizo esto en la MLS. - CalcioNews24 : MLS: Chiellini “pallavolista” fa impazzire i tifosi – VIDEO -

Giorgioin trance agonistica stoppa un pallone con un muro da pallavolo: i tifosi dell'LAFC entusiasti Giorgiosi ritaglia uno spazio tutto suo nella vittoria del Los Angeles FC contro il Real Salt Lake. In occasione di una ripartenza della squadra dello Utah, il difensore ex Juve, ingannato da un ......ex azzurro come Higuain - i due non si sono mai incrociati a Napoli però - e seguirebbe le orme di tanti che dalla Serie a sono passati inquest'anno, dall'ex compagno Insigne fino ae ...Giorgio Chiellini in trance agonistica stoppa un pallone con un muro da pallavolo: i tifosi dell’LAFC entusiasti Giorgio Chiellini si ritaglia uno spazio tutto suo nella vittoria del Los Angeles FC co ...Una riflessione intorno all’ultima trovata del difensore italiano. Sabato sera in Utah Giorgio Chiellini ha letto male un rilancio lungo dalla difesa avversaria durante la partita tra i Los Angeles FC ...