Manuel Bortuzzo fa allarmare tutti | Che paura: “Perché lo fa?”, avventura da brividi (Di lunedì 8 agosto 2022) Manuel Bortuzzo ha vissuto un’esperienza da brividi e ha fatto allarmare tutti. Che cosa ha combinato l’ex gieffino? Manuel Bortuzzo (Instagram screenshot)Manuel Bortuzzo è il concorrente del Grande Fratello Vip che sta facendo ancora molto parlare di sé. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore, che ha fatto allarmare davvero tutti. Il nuotatore ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, suscitando molto affetto e anche qualche polemica. La sua relazione con la principessa Lulù Selassié è naufragata malamente e ancora si parla dei motivi reali della loro rottura. La differenza sostanziale tra Manuel e Lulù è che nei profili ufficiali social di ... Leggi su direttanews (Di lunedì 8 agosto 2022)ha vissuto un’esperienza dae ha fatto. Che cosa ha combinato l’ex gieffino?(Instagram screenshot)è il concorrente del Grande Fratello Vip che sta facendo ancora molto parlare di sé. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nelle ultime ore, che ha fattodavvero. Il nuotatore ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, suscitando molto affetto e anche qualche polemica. La sua relazione con la principessa Lulù Selassié è naufragata malamente e ancora si parla dei motivi reali della loro rottura. La differenza sostanziale trae Lulù è che nei profili ufficiali social di ...

Sabri_Alfa : RT @wejirdness: Buongiorno a tutti posso sapere per quale motivo sull’# #fairylu si parla ancora di Manuel bortuzzo e di altra gente vicina… - ParliamoDiNews : Nuovo amore per Manuel Bortuzzo dopo Lulù? Spunta la verità #amore #manuel #bortuzzo #lulù #spunta #verità #7agosto - Amara3Vita : RT @wejirdness: Buongiorno a tutti posso sapere per quale motivo sull’# #fairylu si parla ancora di Manuel bortuzzo e di altra gente vicina… - wejirdness : Buongiorno a tutti posso sapere per quale motivo sull’# #fairylu si parla ancora di Manuel bortuzzo e di altra gent… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo frequenta una TikToker? Ecco la verità - #Grande #Fratello #Manuel #Bortuzzo -