La Salernitana perde ancora pezzi: Nicola in ansia per le condizioni di Bohinen (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non c'è pace per Davide Nicola. Il 2-0 rimediato dalla Salernitana in Coppa Italia è stato accompagnato da un'altra brutta notizia per l'infermeria. Il centrocampista Emil Bohinen è stato infatti costretto ad abbandonare il campo dopo soli 31 minuti di gioco a causa di un colpo al ginocchio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore una volta appreso l'esito degli esami specifici, ma la presenza in campo per il debutto in campionato contro la Roma, domenica sera, appare al momento improbabile. A una settimana dall'inizio del torneo di serie A piove dunque sul bagnato in casa granata. Mentre si attendono rinforzi sul mercato, il tecnico piemontese deve fare i conti con un'altra tegola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Thesnipers1927 : @BomberPenna @pepperson10 @OfficialSSLazio 3 fronti? ????????????Questa è bella, voi avete solo un obbiettivo, sperare ch… - VaneJuice2 : Visto che chi perde in coppa con una squadra di B retrocede per forza, l'anno prossimo quante squadre ci saranno in… - SalernoSport24 : ??? La #Salernitana perde anche #Jaroszynski per infortunio. ???? Ecco il comunicato e le condizioni del giocatore ???… - hortominnesota : @jeeens99 @JuveNelCuore88 @TheCounselor16 @AJG_Official E l'Inter con il Sassuolo e il Bologna e pareggio con i l g… - Pietrocattai_ : @Bresingar_ Ma poi metti cuadrado che è un giocatore finito non salta più nessuno se non con la salernitana perde solo tanti palloni -