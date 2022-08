La rabbia di Luca Argentero contro i paparazzi, vacanza rovinata a Forte dei Marmi (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è la prima volta che Luca Argenteo si scaglia contro i paparazzi ma questa volta si è trattato di un semplice litigio, nessuna corsa per rincorrere i fotografi, come accaduto un po’ di anni fa. Quello era il tempo in cui Luca Argentero si stava separando da Myriam Catania, erano un periodo delicato della sua vita, della loro vita. L’attore sentiva la pressione dei paparazzi come fossero stalker, aveva bisogno invece di serenità. Oggi e da quando è nata sua figlia Nina Speranza il desiderio di Luca Argentero, come quello di Cristina Marino, è di proteggere la loro bambina. Entrambi hanno più volte chiesto di non scattare foto alla figlia, non desiderano che Nina venga mostrata sui giornali di gossip e sul web. Vogliono giustamente essere loro a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 agosto 2022) Non è la prima volta cheArgenteo si scagliama questa volta si è trattato di un semplice litigio, nessuna corsa per rincorrere i fotografi, come accaduto un po’ di anni fa. Quello era il tempo in cuisi stava separando da Myriam Catania, erano un periodo delicato della sua vita, della loro vita. L’attore sentiva la pressione deicome fossero stalker, aveva bisogno invece di serenità. Oggi e da quando è nata sua figlia Nina Speranza il desiderio di, come quello di Cristina Marino, è di proteggere la loro bambina. Entrambi hanno più volte chiesto di non scattare foto alla figlia, non desiderano che Nina venga mostrata sui giornali di gossip e sul web. Vogliono giustamente essere loro a ...

Luca_15_5 : RT @MarinaRenataCo1: È atroce, torture e morte. Uomini che le compiono non hanno nulla di umano. La rabbia che provo mi darebbe il coraggio… - MariaAn25422188 : RT @Fiordaligi25: @Luca_15_5 @luposilenzioso2 Queste cose mi fanno rabbia, come donna e come insegnante, per il povero animale incappato ne… - cdghietta : RT @blello2: in questi tempi, dove si prova solo rabbia, per quello che accade, abbiamo bisogno di tornare a commuoverci. Mi è appena succe… - blello2 : in questi tempi, dove si prova solo rabbia, per quello che accade, abbiamo bisogno di tornare a commuoverci. Mi è a… - Neoludica_Art : RT @Neoludica_Art: #Poesia #Teatro #Arte CLASSICISMO CON RABBIA -