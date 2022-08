Jennifer Lopez | davvero costa così la borsa? Leggi bene

(Di lunedì 8 agosto 2022), in giro con il marito Ben Affleck, ha sfoggiato alcuni outfit che hanno lasciato tutti senza parole. Sapete il prezzo della? La cantante ed attricesi è sposata in gran segreto a Las Vegas con Ben Affleck. I due erano stati insieme circa 20 anni fa, poi le loro strade L'articolo proviene dalo.org.

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez a Capri: 'Sembra che vogliate ballare ... ed io vi darò il mio cuore e la disco music'. L'artista ac… - SabinaAristarc1 : RT @gigi52335676: Ilary-Totti Amendola-Neri Icardi-Wanda Nara Jennifer Lopez- Ben Affleck. La verità è che il mondo è sotto shock per la se… - iceseulcream : RT @efdiegi_: Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio. Comunque sono durati più di una coalizione di cen… - StefanoDellaLu : RT @siriomerenda: Ben Affleck lascia Jennifer Lopez ed entra un Azione... #BenAffleck #JenniferLopez #JLo #Calenda #8agosto - lieveinfluenza : RT @efdiegi_: Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio. Comunque sono durati più di una coalizione di cen… -

A dirla tutta, se la notizia della separazione lampo trae Ben Affleck fosse stata confermata, meglio di loro avrebbe fatto solo Britney Spears, che è rimasta sposata con l'ex Jason ...e Ben Affleck Social italiani in subbuglio per la notizia (falsa) del divorzio frae Ben Affleck a sole tre settimane dal matrimonio. In realtà la coppia non è affatto ...Alcune foto scattate nelle scorse ore dai paparazzi americani hanno chiarito cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck in merito alla loro presunta crisi ...I social italiani in tilt di fronte alla relazione finita a sole tre settimane dalle nozze, ma la notizia è priva di fondamento ...