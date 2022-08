Jack Evans Ex AEW | “Tony Khan è il re dei cambiamenti all’ultimo minuto”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 agosto 2022) Essere a capo di una compagnia di wrestling è davvero impegnativo, soprattutto se decidi di “addossarti” ogni tipo di responsabilità possibile, soprattutto quelle legate la booking. In AEW infatti, èa decidere il booking della federazione, ma nell’ultimo periodo abbiamo saputo di come la federazione disonville sia in procinto di allestire una sorta di team creativo. Nel frattempo un ex atleta della federazione,(membro degli Hybrid 2 con Angelico), ha dichiarato chespesso e volentieri cambia repentinamente idea prima degli show. Le parole diParlando al podcast “Two Men Power Trip of Wrestling” , l’ex AEW ha dichiarato:“Mi piaceva molto lavorare in AEW, è stata una grande esperienza e ...