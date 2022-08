I loro corpi galleggiavano in piscina: l’invito diventa una macabra cena con delitto (Di lunedì 8 agosto 2022) Sembra la storia di un poliziesco e invece è quello che realmente accaduto: una cena con delitto e corpi galleggianti in piscina. La trama si infittisce, non è un racconto giallo, ma una storia di cronaca nera realmente accaduta. Prima l’invito a cena e poi l’omicidio. Una storia che a leggerla può giustamente mettere dubbi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 agosto 2022) Sembra la storia di un poliziesco e invece è quello che realmente accaduto: unacongalleggianti in. La trama si infittisce, non è un racconto giallo, ma una storia di cronaca nera realmente accaduta. Primae poi l’omicidio. Una storia che a leggerla può giustamente mettere dubbi L'articolo NewNotizie.it.

mitsouko1 : @claudix72 @giovanni1969691 Smantellano menti, corpi, ambiente, società, culture,tutto il creato.Persino le facoltà… - paolalucchet : @Fiamma_jv @CathVoicesITA No, nemmeno i Medici si occupano dei loro parenti. Qui il ragazzino era morto da mesi, no… - MaoSospy : Vedo donne e uomini molto belli che rovinano i loro corpi con tatuaggi osceni... - DaniaFalzolgher : @ValeriaParrell2 al #Kilimangiaro E Lucio sia! (La Fortuna). Non ho mai pensato che Pompei fosse una cosa morta, g… - nicolettazane11 : 'Molti non riescono a fare i conti con ciò che hanno lasciato entrare nei loro corpi.' @P_McCulloughMD -