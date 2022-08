E' morta la giornalista Antonella Rocchi | lutto a RTL 102 5

ildenaro_it : E’ morta oggi Antonella Rocchi, #giornalista della redazione di @rtl1025 . Aveva 51 anni. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Morta Antonella Rocchi, giornalista di Rtl 102.5: si è spenta a 51 anni dopo una lunga malattia - zazoomblog : Morta Antonella Rocchi giornalista di Rtl 102.5: si è spenta a 51 anni dopo una lunga malattia - #Morta #Antonella… - Gazzettino : Morta #antonella rocchi, #giornalista di #rtl 102.5: si è spenta a 51 anni dopo una lunga malattia - lacittanews : È morta oggi Antonella Rocchi, giornalista della redazione di RTL 102.5. Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga… -

oggi , della redazione di . Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. RTL 102.5, ... da dove non è più andata via e dove ha lavorato comefino alla malattia. Una persona ...Fu ile direttore di giornali Raffaello Barbiera a raccontarci la vita del salotto nel ... pubblicato per la prima volta nel 1895 (quando la Contessa Maffei eragià da nove anni), che ...E’ morta oggi Antonella Rocchi, giornalista della redazione di RTL 102.5. Aveva 51 anni e si e’ spenta dopo una lunga malattia. RTL 102.5, con Radio Zeta, RadioFreccia e RTL 102.5 Play, esprime profon ...E’ morta oggi Antonella Rocchi , giornalista della redazione di RTL 102.5 . Aveva 51 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. RTL 102.5, con Radio Zeta, ...