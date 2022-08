Da Usa altre armi all'Ucraina per 1 mld di dollari (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 1 miliardo di dollari. . 8 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto diall'da 1 miliardo di. . 8 agosto 2022

tusciaweb : Usa: “Altre armi per 1 miliardo di dollari all’Ucraina” Washington - “Altre armi per 1 miliardo di dollari a - _My__Name____ : Usa annunciano altre armi all'Ucraina per 1 mld di dollari Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di armi al… - MindfulnessZen2 : RT @wilvis1970: @SkyTG24 Ieri sono tornato dalla Danimarca, gli unici coglioni con le mascherine chi erano??????? Per non parlare di vaccini e… - MANU93326655 : RT @wilvis1970: @SkyTG24 Ieri sono tornato dalla Danimarca, gli unici coglioni con le mascherine chi erano??????? Per non parlare di vaccini e… - carseri : RT @wilvis1970: @SkyTG24 Ieri sono tornato dalla Danimarca, gli unici coglioni con le mascherine chi erano??????? Per non parlare di vaccini e… -