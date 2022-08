Addio a Olivia Newton-John Fu la partner di John Travolta nel film-cult Grease Malata di cancro | aveva 73 anni

(Di lunedì 8 agosto 2022). La dolce Sandy di, la biondina timida con il golfino color del cielo sulle spalle e il nastro nei capelli che si trasforma in una pantera sexy inguainata in un total black di pelle nera e capigliatura cotonata nelche l’ha resa indimenticabile accanto a, e’ morta all’eta’ di 73, dopo una lunga battaglia contro il. Lo ha annunciato il marito,Easterling, su Instagram, sottolineando che la cantante e attrice si e’ spenta “serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”. “– ha scritto – e’ stata un ...

Newton - John, nota protagonista di Grease nei panni di Sandy, ci ha lasciato questa mattina all'età di 73 per un tumore al ...è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l'esperienza pionieristica con la medicina ..."Ci rivedremo alla fine della strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo, dal momento che ti ho vista e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John".Il cinema piange la protagonista del leggendario musical Grease: la reazione di Travolta alla morte della collega di set ...