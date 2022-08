Zaniolo | la Roma continua a resistere agli assalti del Tottenham

(Di domenica 7 agosto 2022) Gli Spurs di Antonio Conte starebbero spingendo per poter averedella. Il calciatore piace e non poco ai londinesi Offerta complessiva da oltre 55 milioni di euro da parte delallaper Nicolò. Il giocatore classe ’99 piace parecchio ad Antonio Conte e Fabio Paratici, che starebbero cercando di prenderlo L'articolo

sportmediaset : Conte all'assalto di Zaniolo, ma la Roma resiste e prende Belotti #Roma #Zaniolo #Belotti - AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - haivomanca : @aanthl @DiMarzio @OfficialASRoma Ha bloccato tutto il Roma Twitter... Ma se a fine mercato Zaniolo ancora sta qua… - supporter_roma : @SulcarrodiShomu @FabrizioCossu Uno del genere arriva solo se vendiamo Zaniolo - supporter_roma : @pollocanwait Se prendiamo Akè vuol dire che abbiamo venduto Zaniolo -

... e lo ha dimostrato anche alla. Adesso ha una squadra all'altezza delle sue aspettative, ma lui è perfetto nella gestione del gruppo e quindi non avrà problemi'. CESSIONE- 'è ...... Mourinho e i Friedkin hanno fatto una campagna acquisti intelligente e formidabile, laè ... Seresta, arriva il Gallo Belotti e magari un difensore forte, quest'anno ce la giochiamo con ...Gli Spurs di Antonio Conte starebbero spingendo per poter avere Zaniolo della Roma. Il calciatore piace e non poco ai londinesi ...Milinkovic-Savic resterebbe un obiettivo della Juve ma l'affare è complicato, la Roma avrebbe respinto il Tottenham per Zaniolo, il PSG su Skriniar ...